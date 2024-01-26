Ожидание — реальность: крымский бойфренд Клавы Коки пожаловался на испорченную прическу

Слухи об известной российской певице Клаве Коке не умолкают с осени. Бешеную популярность ей дали отношения с красавчиком из Симферополя Александром Повериным. Еще летом она даже призналась на сцене всем своим фанатам, что безумно влюблена и мечтает о семье и детках. А чуть позже серьезно задумалась о поисках того самого и снялась в шоу «Сердце Клавы», где и нашла себе жениха. Уже почти четыре месяца певица строит отношения Сашей, но многие поклонники все равно не верят в искренность их чувств. Но сама звезда наслаждается своим романом и публикует разные видео и фото с крымчанином назло хейтерам.
Сладкая парочка часто подогревает интерес своих подписчиков и дразнит их провокационными фотографиями и видео. Недавно Саша и Клава уехали на зимовку в Южную Африку. Влюбленные бежали от московской зимы, поэтому отправились в путешествие по Кейптауну. С самого начала отпуска Саша не упускал возможности дать хейтерам повод для обсуждений. Сначала он исчез из Сети, а потом и вовсе заявил, что Клава держит его в заложниках. Но после тысячи комментариев Поверину все же пришлось признаться, что это всего лишь шутки.
Во время отпуска молодые люди даже сделали одинаковые прически. Сначала Клава опубликовала фото из салона, на котором вместо привычного белокурого каре на голове оказались африканские косички. Потом таким же имиджем похвастался и бойфренд певицы. Но спустя неделю экзотическую прическу пришлось расплетать. Итоговым вариантом поделился крымский парень в своем блоге.
— А мне говорили, что будут красивые кудри, — шутит под постом Саша.
Напомним, Александр Поверин родился в Симферополе. В крымской столице он поступил в Институт культуры, искусств и туризма на режиссерский факультет, но несколько лет назад решил переехать в столицу и заняться карьерой модели. Помимо этого Саша снимался в клипах и сериалах, а летом 2023 года стал участником шоу «Сердце Клавы», где и познакомился с российской певицей.