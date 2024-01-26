Ожидание — реальность: крымский бойфренд Клавы Коки пожаловался на испорченную прическу

Слухи об известной российской певице Клаве Коке не умолкают с осени. Бешеную популярность ей дали отношения с красавчиком из Симферополя Александром Повериным. Еще летом она даже призналась на сцене всем своим фанатам, что безумно влюблена и мечтает о семье и детках. А чуть позже серьезно задумалась о поисках того самого и снялась в шоу «Сердце Клавы», где и нашла себе жениха. Уже почти четыре месяца певица строит отношения Сашей, но многие поклонники все равно не верят в искренность их чувств. Но сама звезда наслаждается своим романом и публикует разные видео и фото с крымчанином назло хейтерам.