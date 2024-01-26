Пациентов запишут безболезненно. Депздрав Москвы внес изменения в приказ об аудиоконтроле «для гарантии обезличенности и безопасности»

«Ни для кого не секрет, что бывают случаи, когда пациенты недовольны результатами приема врача, — доктор был груб, не разъяснил назначения, не разъяснил тонкости диагноза или не полностью выслушал жалобы, был безразличен и так далее, — говорит главврач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.— По результатам пилота, который проводился в нашей поликлинике, мы заметили, что пациенты стали получать больше информации о своем диагнозе, о своем здоровье. А если есть доверие, то пациент более трепетно соблюдает рекомендации и приверженность лечению. Что касается врачей, то я бы сказала, что они стали более собранными, внимательными и доброжелательными. Аудиоконтроль, который обезличен и не привязан к конкретному пациенту, позволяет выборочно оценить и дать рекомендации врачам по тактике ведения приема. К сожалению, и пациенты по-разному могут себя вести, иногда встречается и некорректное поведение по отношению к врачам. Новый проект позволит свести к минимуму такие случаи, обезопасив и врачей».