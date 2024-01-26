Новосаратовку связали с метро «Обухово» автобусным маршрутом

Маршрут пройдет по Большому Обуховскому мосту через Неву, затем по проспекту Обуховской обороны, мимо станции метро «Пролетарская», по улице Грибакиных и до конечной — станции метро «Обухово». В обратную сторону маршрут пройдет по Запорожской улице. Автобусы будут ходить ежедневно с 6:30 до 23:00. Интервал — до 30 минут.



