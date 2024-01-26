Маршрут пройдет по Большому Обуховскому мосту через Неву, затем по проспекту Обуховской обороны, мимо станции метро «Пролетарская», по улице Грибакиных и до конечной — станции метро «Обухово». В обратную сторону маршрут пройдет по Запорожской улице. Автобусы будут ходить ежедневно с 6:30 до 23:00. Интервал — до 30 минут.
Новосаратовку связали с метро «Обухово» автобусным маршрутом
Межрегиональный автобусный маршрут № 693 с 29 января свяжет деревню Новосаратовку в Ленинградской области со станцией метро «Обухово», сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.
Маршрут пройдет по Большому Обуховскому мосту через Неву, затем по проспекту Обуховской обороны, мимо станции метро «Пролетарская», по улице Грибакиных и до конечной — станции метро «Обухово». В обратную сторону маршрут пройдет по Запорожской улице. Автобусы будут ходить ежедневно с 6:30 до 23:00. Интервал — до 30 минут.