26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гололедицы объявлен в Беларуси на 27 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



В субботу будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами туман, слабый гололед. На дорогах республики гололедица. Ветер неустойчивый 2−7 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 1−7 градусов, при прояснениях — до минус 9 градусов. Днем прогнозируется минус 3 — плюс 3 градуса.