Минтруда назвало размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2024 в Беларуси

В ведомстве отметили, что размер ежемесячного пособия семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида будет 284,72 рубля, а на других детей в семье сумма составит 203,37 рубля. Уточняется, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет указывается в 406,74 рубля (речь идет про I и II степень утраты здоровья, а также III и IV до исполнения ребенку 3 лет). Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет будет 488,09 рубля. Кроме того, ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет, который инфицирован ВИЧ, составит 284,72 рубля.