Минтруда назвало размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2024 в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты озвучили размер пособия по уходу за ребенком с 1 февраля 2024 года в Беларуси.
В ведомстве уточнили, что в период с 1 февраля по 31 июля 2024 года размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет, которые исчисляются из среднемесячной зарплаты, увеличились на 11,3%. Так, на первого ребенка предусматривается 724,85 рубля. Сказано, что на второго и последующего детей выплата будет составлять 828,40 рубля. Уточняется, что на ребенка-инвалида сумма пособия с 1 февраля составит 931, 95 рубля.
Кроме того, на 10,6% увеличатся размеры государственных пособий семьям, которые воспитывают детей. Указанные пособия исчисляются из бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, который с 1 февраля составит 406,74 рубля и будет действовать по 30 апреля 2024.
Сообщается, что при рождении первого ребенка сумма единовременного пособия составит 4067,40 рубля, а при рождении второго и последующих — 5694,36 рубля. Также говорится, что единовременное пособие женщинам, которые стали на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, с февраля составит 406,74 рубля. Вместе с тем пособие семьям на детей от 3 до 18 лет в момент воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (речь идет про ежемесячное пособие) будет составлять 203,37 рубля.
В ведомстве отметили, что размер ежемесячного пособия семьям на детей старше трех лет из отдельных категорий семей на ребенка-инвалида будет 284,72 рубля, а на других детей в семье сумма составит 203,37 рубля. Уточняется, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет указывается в 406,74 рубля (речь идет про I и II степень утраты здоровья, а также III и IV до исполнения ребенку 3 лет). Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом до 18 лет с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет будет 488,09 рубля. Кроме того, ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет, который инфицирован ВИЧ, составит 284,72 рубля.
В Минтруда акцентировали внимание на том, что, при воспитании в семье двоих или более детей, один из которых в возрасте до трех лет, выплачиваются два пособия. Так, речь идет про пособие на ребенка до трех лет, которое составляет 40% СЗВ и ребенка от 3 до 18 лет (50% БПМ).
«Суммарный размер двух пособий составит 1031,77 рубля», — сказано в сообщении.