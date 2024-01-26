В Новосибирске из-за коммунальной аварии в УК создали дополнительные бригады

Тем не менее, за две недели, начиная с 11 января и по 26, в УК поступило 235 жалоб от новосибирцев на теплоснабжение. В мэрии Новосибирска, если коммунальщики не реагируют на сообщение о проблемах, рекомендуют обращаться в администрации Ленинского или Кировского районов.