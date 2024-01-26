В Новосибирске из-за коммунальной аварии в УК создали дополнительные бригады

Аврал у коммунальных служб начался 11 января, когда произошла первая коммунальная авария на левом берегу. Ещё более напряжённая ситуация сложилась после 17 января, когда трубу прорвало и на левом берегу, на улице Плахотного, и на правом — на Лазурной.
Как сообщили Сиб.фм в мэрии Новосибирска, в этот период в УК сотрудники работали в усиленном режиме, потребовалось даже привлечение дополнительных сотрудников.
«Тепловыми сетями районов, управляющими организациями правого берега были созданы дополнительные бригады для оказания помощи управляющим организациям по устранению создавшейся аварийной ситуации в некоторых жилых домах», — сказано в ответе департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска на запрос Сиб.фм.
В целом, как считают в горадминистрации, управляющие компании достойно справились. Взыскания к коммунальщикам никакие не применялись. Сейчас тепло подали во все дома, но переключение системы должно произойти и на местах.
"Затруднения запуска были обусловлены завоздушенностью системы отопления в жилых домах, низкими параметрами давления в системе, поэтому управляющими организациями проводились работы по многократному перезапуску системы отопления в домах по стоякам, — рассказали Сиб.фм в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.
— В случае промерзания трубопровода в жилых домах с верхним розливом управляющими организациями проведены работы по оперативной локальной замене участков трубопровода".
Тем не менее, за две недели, начиная с 11 января и по 26, в УК поступило 235 жалоб от новосибирцев на теплоснабжение. В мэрии Новосибирска, если коммунальщики не реагируют на сообщение о проблемах, рекомендуют обращаться в администрации Ленинского или Кировского районов.