Ледовый городок на эспланаде Перми закроют 11 февраля

Городок «Лукоморье» завершит работу 11 февраля, а главная ель Перми будет стоять почти до середины февраля.
Новогоднее оформление на эспланаде уже начинают убирать. Уличные световые декорации будут демонтировать постепенно. Первыми в ближайший уик-энд и на следующей неделе уберут на хранение маленькие искусственные ели, которые использовали для украшения центра города.
В мэрии отмечают, что к новому году Пермь украсили около 3 тысяч световых элементов, в городе установили более 60 новых световых конструкций и декоративных консолей.