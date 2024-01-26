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Ледовый городок на эспланаде Перми закроют 11 февраля

Власти Перми сообщили о сроках закрытия городка на эспланаде.

Городок «Лукоморье» завершит работу 11 февраля, а главная ель Перми будет стоять почти до середины февраля.

Новогоднее оформление на эспланаде уже начинают убирать. Уличные световые декорации будут демонтировать постепенно. Первыми в ближайший уик-энд и на следующей неделе уберут на хранение маленькие искусственные ели, которые использовали для украшения центра города.

В мэрии отмечают, что к новому году Пермь украсили около 3 тысяч световых элементов, в городе установили более 60 новых световых конструкций и декоративных консолей.

туризм и отдых