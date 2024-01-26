Более 280 кузбасских студентов помогут убрать снег и поколоть дрова

Как сообщает правительство Кузбасса, 280 студентов на 10 дней отправились в разные отдалённые районы региона, чтобы помочь людям. «Снежный десант» завершится 4 февраля.
В добровольческой акции участвуют 14 студенческих отрядов, сформированных из учащихся вузов и техникумов. Ребята будут работать в 12 муниципальных и городских округах области и помогут семьям мобилизованных, пенсионерам, ветеранам ВОВ, людям с ограниченными возможностями здоровья почистить снег, поколоть дрова, убрать мусор и т. п. Также бойцы будут наводить порядок на территориях больниц, школ, скверов, детских садов и на спортплощадках.
Помимо этого, добровольцы проведут встречи и беседы со школьниками о поступлении в кузбасские вузы, расскажут о волонтёрстве и работе студотрядов, организуют мастер-классы, соревнования и прочитают лекции по здоровому образу жизни.
Сегодня десант уже расчистил от снега сквер воинов-интернационалистов в Гурьевске и помог трём семьям участников СВО. Ребята посетят этническую площадку «Шан Туу Jерим» в деревне Шанда, где познакомятся с культурой телеутов, и побывают в Гурьевском краеведческом музее. Студенты поучаствуют в открытии областных соревнований по лыжным гонкам памяти тренера А. Н. Ушакова.