Более 280 кузбасских студентов помогут убрать снег и поколоть дрова

В добровольческой акции участвуют 14 студенческих отрядов, сформированных из учащихся вузов и техникумов. Ребята будут работать в 12 муниципальных и городских округах области и помогут семьям мобилизованных, пенсионерам, ветеранам ВОВ, людям с ограниченными возможностями здоровья почистить снег, поколоть дрова, убрать мусор и т. п. Также бойцы будут наводить порядок на территориях больниц, школ, скверов, детских садов и на спортплощадках.