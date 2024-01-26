Пограничники разъяснили, когда у волгоградцев могут изъять загранпаспорт

В первую очередь необходимо внимательно сверить реквизиты, указанные в документе (ФИО, место рождения, пол, наименование выдавшего паспорт органа, дату и срок действия). Также при изучении паспорта надо убедиться в том, что в нем отсутствуют опечатки и орфографические ошибки.