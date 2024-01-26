Пограничники разъяснили, когда у волгоградцев могут изъять загранпаспорт

Граждане, которые пытаются пересечь государственную границу с недействительным загранпаспортом, получат отказ. При этом у них будут изъяты предъявленные документы, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
Для предотвращения проблем на пограничных пунктах пропуска гражданам следует соблюдать ряд важных правил.
В первую очередь необходимо внимательно сверить реквизиты, указанные в документе (ФИО, место рождения, пол, наименование выдавшего паспорт органа, дату и срок действия). Также при изучении паспорта надо убедиться в том, что в нем отсутствуют опечатки и орфографические ошибки.
Важно соблюдать правила хранения загранпаспорта. Нельзя допускать существенного износа страниц, повреждения или нарушения целостности бланка документа.
Наконец, в паспорт нельзя вносить изменения, которые не предусмотрены бланком этого документа.
При пересечении границ не возникнет проблем, если не будет причин признавать загранпаспорт недействительным.