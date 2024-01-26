Тридемия, затяжной грипп и ненужные прививки от COVID: Нижегородцам рассказали об особенностях сезона простуд 2023−2024

— Ковид отличается от ОРВИ и гриппа — это респираторная инфекция по способу передачи, а по протеканию он больше похож на васкулит, то есть поражение сосудов. У вируса очень много точек приложения: дыхательная система, нервная система, сосуды, за счет чего поражаются все органы и системы. И если, например, грипп — открытый агрессор, то ковид действует исподтишка. Бывает, протекает легко и вроде бы хорошо поддается лечению, но черед неделю-две снова повышается температура, увеличиваются лимфоузлы и начинают болеть суставы. Врачи начинают диагностировать множество отдельных заболеваний, а по сути это так называемый постковидный синдром. К тому же многие специалисты склоняются к тому, что ковид имеет тенденцию к хронизации, отдаленные последствия могут возникать даже через полгода после перенесенной болезни.