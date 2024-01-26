Тридемия, затяжной грипп и ненужные прививки от COVID: Нижегородцам рассказали об особенностях сезона простуд 2023−2024

В Нижегородской области вновь начало расти число заболевших гриппом и ОРВИ. Дети вернулись с каникул, взрослые вышли на работу после новогодних праздников, а морозы, сдерживающие распространение заразы, отступили, — и вот результат. А еще есть ковид, о котором все немного подзабыли, но который никуда не делся. Когда ожидается пик заболеваемости и нужно ли еще прививаться от «короны», в эфире радио «КП — Нижний Новгород» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова.
Грипп и ОРВИ: заболеваемость будет расти
— Здравствуйте, Наталья Александровна. Недавно в СМИ прошла информация о том, что человечеству грозит тридемия — эпидемия сразу трех вирусов: гриппа, коронавируса и других. Насколько это опасно и есть ли такие случаи в Нижегородской области?
— Вообще в последние три года, как появился ковид, мы ровно это и имели. Только в начале пандемии ковид вытеснил грипп, а в этом году мы получили то, что и должны были получить: у нас вернулся и занял свою нишу грипп, активизировались респираторные вирусы, и ковид в этой структуре занял свою долю, подняв нам пороги заболеваемости. То есть у нас стало болеть больше людей — за счет ковида.
Поэтому ничего нового в тридемии нет, просто в этом году был сделан на этом акцент, который всех и напугал. Да, если человек заболевает одновременно гриппом и ковидом, болезнь протекает тяжелее, но это не происходит массово. А вот что нередко бывает, так это то, что человек после болезни подхватывает новый вирус. Когда человек заболевает вирусной инфекцией, у него очень сильно снижается иммунитет, и за счет этого цепляются другие вирусы.
— Среди заболевших ОРВИ доля гриппозников достигает почти 80%. Это какой-то особенный грипп или ничего серьезного?
— В этом году преобладают новые вирусы, но человек уже с ним знаком, поэтому тяжелых форм нет. В этом году грипп характеризуется затяжным течением и затяжным сухим кашлем. У тех, кто вакцинировался, всё проходит легче и быстрее.
Когда ждать пика заболеваемости гриппом в Нижегородской области?
— Морозы способствовали стабилизации заболеваемости в регионе, но сейчас идет небольшое потепление, к тому же детские коллективы вышли с новогодних каникул, поэтому закрытие школ уже начинает нарастать. Если на прошлой неделе у нас было 4% учреждений с карантином, то сейчас уже 7%. И если школьники вовлеклись в этот процесс, то значит, в ближайшие две недели мы будем иметь рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Я думаю, что начало февраля будет еще на высоких значениях по заболеваемости, а потом, надеюсь, будет снижаться.
Есть ли смысл делать прививку от гриппа в январе-феврале?
— Вообще нужно вакцинироваться с конца августа до октября-ноября. Позднее прививаться есть смысл, только если приходит агрессивный вирус, и случается высокая эпидемия. Если человек еще не болел, а у него впереди какие-то поездки или мероприятия, то можно привиться. Но 2−3 недели лучше выдержать себя в безопасности, чтобы выработался иммунитет.
Лечение гриппа очень агрессивное, а вакцина имеет гораздо меньше противопоказаний, чем противовирусные, обезболивающие и жаропонижающие препараты.
COVID-19: потребности в вакцинации нет
Как много нижегородцев болеет ковидом? Какие штаммы COVID-19 сейчас преобладают?
— Сейчас у нас циркулируют те штаммы, которые были весь прошлый год — «Арктур» и «Эрис». Всё это — разновидности «Омикрона». Сейчас в Нижегородской области регистрируется около 400 случаев в неделю — примерно так же, как в прошлом году. Это чуть ниже среднероссийских показателей.
Чем нынешний ковид отличается от гриппа и ОРВИ?
— Ковид отличается от ОРВИ и гриппа — это респираторная инфекция по способу передачи, а по протеканию он больше похож на васкулит, то есть поражение сосудов. У вируса очень много точек приложения: дыхательная система, нервная система, сосуды, за счет чего поражаются все органы и системы. И если, например, грипп — открытый агрессор, то ковид действует исподтишка. Бывает, протекает легко и вроде бы хорошо поддается лечению, но черед неделю-две снова повышается температура, увеличиваются лимфоузлы и начинают болеть суставы. Врачи начинают диагностировать множество отдельных заболеваний, а по сути это так называемый постковидный синдром. К тому же многие специалисты склоняются к тому, что ковид имеет тенденцию к хронизации, отдаленные последствия могут возникать даже через полгода после перенесенной болезни.
Как сейчас обстоят дела с вакцинацией от ковида?
— Сейчас население уже адаптировалось к этой инфекции, ковид встроился в систему респираторных вирусов. Возможно, сейчас уже не настолько актуальна вакцинация. Когда ковид только начинался и очень сильно дрейфовал, у нас была единственная поддержка — это вакцина. Сейчас такой потребности в вакцинации нет. Если первое время пациентов держали в больнице по 2 месяца, ожидая отрицательных контрольных мазков, то сейчас обычно через 5−7 дней вирус не обнаруживается, поэтому контрольные мазки уже не делаются.
Вирус стал менее агрессивным для человека, и человек научился от него защищаться.
Куда исчезли вакцины «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»?
— Они никуда не исчезли. Просто сейчас исчезла потребность в массовой вакцинации, и вопрос о необходимости регулярной ревакцинации, как при гриппе, еще обсуждается научными кругами, четких рекомендаций на этот счет пока еще не выработано. Мы в достаточно большом объеме переболели и в большом объеме привились, и теперь вопрос вакцинации уже не так актуален.
Вакцина осталась для того, чтобы поддержать возможность людей привиться, особенно группам риска. Она была в прошлом году обновлена, и в декабре ее начали реализовывать в регионы. Наш регион находится в стадии закупки.
А те вакцины, которые были разработаны, они просто перестали производиться за отсутствием надобности. Если такая необходимость будет, производство будет развернуто на площадках фармацевтических компаний. Самое важное, что есть рецептура, а начать производство — это несложно.
Есть ли сейчас группы людей, которых прививают от COVID-19 в обязательном порядке?
Нет, в обязательном порядке — вообще нет.