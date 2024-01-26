Омские школы и детские сады захлестнула волна карантина

«По данным на 25 января 2024 года, в городе Омске на карантин закрыто в 26 дошкольных образовательных учреждениях — 39 групп; в 49 общеобразовательных учреждениях — 155 классов», — сообщили в администрации города Омска.
Отметим, в сравнении в прошлой неделей число классов и групп выросло чуть ли не втрое.
По данным на 19 января 2024 года, в городе Омске на карантин были закрыты в 13 дошкольных образовательных учреждениях 14 групп, в 19 общеобразовательных учреждениях — 53 класса, узнавал «СуперОмск».
По всей видимости, можно сказать, что школы и детские сады Омска захлестнула волна карантина.