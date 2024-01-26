Росстат раскрыл, как изменилось количество россиян в 2023 году

С другой стороны, миграционный прирост за десять месяцев (также последние доступные данные) составил 99,5 тыс. человек, из которых 94% пришлось на чистый приток из стран СНГ. Однако надежность данных о миграции, которые Росстат получает из территориальных органов МВД, хуже, чем у данных по естественному движению населения, указывали эксперты. Например, специфика миграционного учета такова, что под «выбывшими» понимаются не те, кто реально выехал из страны, а снятые с регистрационного учета (когда наступает дата окончания временной регистрации, мигранты автоматически считаются выбывшими в страну прежнего проживания).