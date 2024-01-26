Жителей Екатеринбурга перестало раздражать начальство. Каждый второй горожанин признался, что не испытывает негативных эмоций по отношению к руководству. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
— 47% екатеринбуржцев ничего не раздражает в своих руководителях. У 7% вызывает недовольство некомпетентность начальства, — рассказали аналитики.
Еще 5% екатеринбуржцев не любят равнодушие, безразличие и неуважение со стороны работодателя. 3% не терпят грубость и невоспитанность начальства. Около 2% респонденты, напротив, нетерпимы к мягкости.
Начальники же поделились, что их в сотрудниках раздражает безответственность и равнодушие. 8% работодателей не любят лень и неисполнительность подчиненных. 6% нетерпимы ко лживым работникам. Около 4% екатеринбургских работодателей не поощряют безынициативность. Лишь 10% начальников ничего не раздражает в подчиненных.