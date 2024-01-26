Жителей Екатеринбурга перестало раздражать начальство

Начальники же поделились, что их в сотрудниках раздражает безответственность и равнодушие. 8% работодателей не любят лень и неисполнительность подчиненных. 6% нетерпимы ко лживым работникам. Около 4% екатеринбургских работодателей не поощряют безынициативность. Лишь 10% начальников ничего не раздражает в подчиненных.