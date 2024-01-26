WSJ сообщил о тайной операции по вывозу икон с Украины во Францию

Экспонаты были вывезены в мае 2023 года «в условиях строжайшей секретности» из киевского Национального музея имени Варвары Ханенко. После начала конфликта на Украине сотрудники музея собрали и спрятали около 25 тыс. реликвий. После они были отправлены через Польшу во Францию под военной охраной в специальных контейнерах с климат-контролем.