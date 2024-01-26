Воронежский повар Владислав Петров победил в шоу «Молодые ножи»

Владислав Петров специализируется на русской и итальянской кухнях. Его стаж в ресторанной индустрии составляет четыре года. В проекте «Молодые ножи» могут принять участие молодые повара в возрасте до 30 лет. Они проходят различные кулинарные испытания, соревнуясь за возможность получить золотой шеф-нож повара Константина Ивлева и денежный приз.