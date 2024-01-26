Воронежский повар Владислав Петров победил в шоу «Молодые ножи»

Воронежский 23-летний повар Владислав Петров победил в третьем сезоне реалити-шоу «Молодые ножи». Выпуск вышел в эфир на телеканале «Пятница!» в среду, 24 января. Соперниками молодого человека стали участники из Санкт-Петербурга, Читы, Суздали, Москвы и Балаково. Темой кулинарных испытаний стали блюда советской кухни.
Владислав Петров специализируется на русской и итальянской кухнях. Его стаж в ресторанной индустрии составляет четыре года. В проекте «Молодые ножи» могут принять участие молодые повара в возрасте до 30 лет. Они проходят различные кулинарные испытания, соревнуясь за возможность получить золотой шеф-нож повара Константина Ивлева и денежный приз.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что воронежская вокалистка Дарья Струкова выиграла 500 тыс. рублей в музыкальном шоу перевоплощений «Ярче звезд». Девушка выступила в образе Леди Гаги и спела песню «Pokerface».