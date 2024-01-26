В Пермском крае в начале февраля ожидается потепление до 0 градусов

Потепление до 0 градусов ожидается в Пермском крае в начале февраля, рассказал perm.aif.ru доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.
По словам эксперта, неделя с 29 января по 4 февраля обещает быть самой тёплой с конца декабря.
«Первое потепление до −3…-5 градусов ожидается уже 31 января. Затем немного похолодает, до −8…-10, но к концу следующей недели тепло в Прикамье вновь вернётся. Столбик термометра 4 февраля может достигнуть отметки в 0 градусов. В эти дни жителей Прикамья ждут обильные снегопады», — поделился собеседник.
В целом, по словам Андрея Шихова, вся следующая неделя будет теплее нормы предварительно на 6−8 градусов, хотя рекордного тепла не ожидается. Температурные рекорды в эти дни были отмечены лишь в 2016 и 2021 годах, когда наблюдались оттепели до +1…+2.
Февраль может стать самым теплым месяцем зимы, если он будет соответствовать климатической норме или окажется теплее неё, пояснил собеседник.
«Декабрь 2023 года был холоднее нормы на 1−2 градуса, температура воздуха в январе также была ниже нормы — на 2−3 градуса», — добавил он.