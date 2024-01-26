В Пермском крае в начале февраля ожидается потепление до 0 градусов

В целом, по словам Андрея Шихова, вся следующая неделя будет теплее нормы предварительно на 6−8 градусов, хотя рекордного тепла не ожидается. Температурные рекорды в эти дни были отмечены лишь в 2016 и 2021 годах, когда наблюдались оттепели до +1…+2.