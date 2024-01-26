В Перми из больницы выписали пациента после пересадки сердца

Месяц назад в Перми прошла уникальная операция, в ходе которой пациенту было пересажено донорское сердце, а сегодня пациент выписан из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.