В Перми из больницы выписали пациента после пересадки сердца

Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме без осложнений, после исследования, постоянное наблюдение и консультации с ведущими трансплантологами страны.
Операция по пересадке пациенту сердца от донора прошла 22 декабря, а сегодня он был выписан из больницы. Как отмечают врачи, организм положительно «отвечает» на проводимое лечение, все показатели в норме.
Кардиохирурги говорят, что трансплантация сердца в Пермском крае в будущем должна стать такой же рядовой операцией, как и все остальные операции.