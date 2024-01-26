Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Перми из больницы выписали пациента после пересадки сердца

Месяц назад в Перми прошла уникальная операция, в ходе которой пациенту было пересажено донорское сердце, а сегодня пациент выписан из Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии им. С. Г. Суханова.

Об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале. Сложнейшая операция прошла в штатном режиме без осложнений, после исследования, постоянное наблюдение и консультации с ведущими трансплантологами страны.

Операция по пересадке пациенту сердца от донора прошла 22 декабря, а сегодня он был выписан из больницы. Как отмечают врачи, организм положительно «отвечает» на проводимое лечение, все показатели в норме.

Кардиохирурги говорят, что трансплантация сердца в Пермском крае в будущем должна стать такой же рядовой операцией, как и все остальные операции.

здоровье