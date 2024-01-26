Врач рассказала, как правильно закаляться

Как говорит врач, сначала можно делать небольшие контрастные процедуры для кистей рук -поочередно опускать в горячую и холодную воду. После душа также можно ополоснуть прохладной водой стопы и икры. Когда человек привыкнет к закаливанию рук и ног, можно добавить ополаскивание плечей и головы, отметила Чернышова.