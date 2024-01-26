Врач рассказала, как правильно закаляться

Закаливание укрепляет иммунитет, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает справляться с метеозависимостью. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно проводить эту процедуру, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, чем чаще тренируются сосуды, тем быстрее они будут реагировать на внешние обстоятельства. При этом Чернышова рекомендует начинать закаляться постепенно, чтобы не вводить организм в состояние стресса.
Как говорит врач, сначала можно делать небольшие контрастные процедуры для кистей рук -поочередно опускать в горячую и холодную воду. После душа также можно ополоснуть прохладной водой стопы и икры. Когда человек привыкнет к закаливанию рук и ног, можно добавить ополаскивание плечей и головы, отметила Чернышова.