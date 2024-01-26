Кортеж из десятка карет скорой помощи у вокзала напугал жителей Волгограда

Большой кортеж машин скорой помощи, двигающихся колонной, 26 января напугал жителей в центре Волгограда. В соцсетях разлетелись фото с подписью «Порядка 10 −15 машин двигались в сторону железнодорожного вокзала. Что за флешмоб такой в Волгограде?». Тревожные слухи развеял телеграм-канал «Война с фейками. Волгоградская область». После перепост сообщения сделал облздрав.
— Не нужно переживать и думать, что в городе случилось ЧП. Дважды в сутки происходит смена бригад скорой помощи — большое количество «скорых» может двигаться на подстанцию или на заправку для подготовки к следующей смене, — прокомментировали ситуацию.
Волгоградцам напоминают, что едущие с мигалками скорые — дело обычное. Тем более, если трафик на дороге плотный.
Тем не менее, большинство волгоградцев вспомнили прежние случаи в ноябре и декабре, когда на вокзал стекались колонны скорых, а доступ на перрон перекрывали из-за эшелона с ранеными. Подобное случается во время прибытия спецпоезда.