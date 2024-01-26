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Минздрав уточнил критерии аккредитации медучреждений в Беларуси

В Беларуси уточнены критерии медицинской аккредитации учреждений здравоохранения.
Источник: Комсомольская правда

Базовые и национальные критерии медицинской аккредитации государственных организаций здравоохранения уточнены в Беларуси со 2 февраля 2024. Информация об этом размещена на Национальном правовом Интернет-портале.

Базовые критерии медаккредитации приемлемы для госорганизаций здравоохранения, подчиненных Минздраву, местным органам власти в плане оказания первичной, специализированной или высокотехнологичной медпомощи по профилям заболеваний, паллиативной медицинской и медико-социальной помощи.

Национальные же критерии медаккредитации — для профильной медпомощи.

медицина