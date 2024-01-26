Аксенов дал «Крымэнерго» неделю на реорганизацию подключений к сетям

«Крымэнерго» в течение недели необходимо проработать план, каким образом реорганизовать работы по техприсоединениям, чтобы увеличить целевой показатель, и выйти на объем 500 абонентов в неделю", — написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован.
«Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток “Крымэнерго”, — акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их “хватало и на текущие нужды, и на развитие”.
В октябре глава региона указывал, что «Крымэнерго» проводит около 250 подключений в неделю. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности «Крымэнерго». Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность «Крымгазсети», «Воды Крыма» и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в «Крымэнерго».