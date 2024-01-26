Аксенов дал «Крымэнерго» неделю на реорганизацию подключений к сетям

«Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток “Крымэнерго”, — акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их “хватало и на текущие нужды, и на развитие”.