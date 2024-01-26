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Аксенов дал «Крымэнерго» неделю на реорганизацию подключений к сетям

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. «Крымэнерго» должно подключать не менее 500 абонентов в неделю. План по реорганизации работы необходимо проработать в течение недели, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Источник: РИА "Новости"

«Крымэнерго» в течение недели необходимо проработать план, каким образом реорганизовать работы по техприсоединениям, чтобы увеличить целевой показатель, и выйти на объем 500 абонентов в неделю", — написал в своем Telegram-канале Аксенов.

Он подчеркнул, что процесс приема заявок должен быть полностью автоматизирован.

«Для этого необходимо настроить четкую работу личного кабинета на сайте предприятия и телефонной горячей линии. Ни один производственный процесс не должен идти в убыток “Крымэнерго”, — акцентировал глава региона и добавил, что это позволит предприятию избавиться от долгов по техприсоединениям и повысить объем доходов, чтобы их “хватало и на текущие нужды, и на развитие”.

В октябре глава региона указывал, что «Крымэнерго» проводит около 250 подключений в неделю. Ранее проверка Комитета по противодействию коррупции и Службы финансового надзора Республики Крым выявила многочисленные нарушения в деятельности «Крымэнерго». Занимавший в тот момент пост директора предприятия Андрей Цурканенко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Сергей Аксенов заявил, что финансово-хозяйственную деятельность «Крымгазсети», «Воды Крыма» и других ресурсоснабжающих предприятий Крыма проверят после инцидента в «Крымэнерго».

ЖКХ