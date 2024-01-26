Челябинская полиция охотилась на мигрантов с помощью дрона

Проверка показала, что на рынке работают три человека, которые нарушают режим пребывания на территории России. В отношении этих людей полиция составила административные протоколы.
С начала 2024 года в регионе уже возбуждено 93 уголовных дела в сфере миграции, пресечено почти 900 административных правонарушений. Суды постановили выдворить из страны 98 человек. В Центре временного содержания 101 мигрант ожидает вступления в законную силу решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращения в страну гражданской принадлежности, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Накануне полиция проводила рейд в кондитерском цехе. Там оформившим российское гражданство мигрантам вручили повестки в военкомат.