До 122 тысяч рублей: как теперь оплачивают больничный с 2024 года

Работающим россиянам рассказали, как с 2024 года оплачивается больничный. В одних случаях можно получить только МРОТ, в других — до 122 тысяч рублей.
Как напомнили специалисты портала Объясняем.рф, теперь больничный выдают только в электронной форме. Таким образом на руки документ не дают, работодатель получит все данные напрямую от Соцфонда.
При стаже более восьми лет больничный, как и прежде, оплачивается в полном объеме — 100% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — заплатят 80%, а при стаже менее пяти лет — 60%.
При этом, в случае, когда стаж менее шести месяцев, можно получить максимум 1 МРОТ за месяц.
В этом году значительно вырос максимальный размер пособия по больничному — с 83 тысяч до 122 тысяч рублей в месяц по сравнению с прошлым годом.