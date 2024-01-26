Двум южноуральским городам угрожают сходы лавин

Речь идет о горе Ягодная близи Миньяра. Именно там сегодня, 26 января, работают сотрудники Усть-Катавского отряда ПСС. Дело в том, что на горном хребте на протяжении 300 метров скопились большие массы снега, которые буквально висят там козырьком. Кроме того, возле склонов проходит дорога, поэтому существует риск схода лавины прямо на нее. В результате специалисты начали расчистку и управляемый спуск масс со склонов.