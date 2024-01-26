Двум южноуральским городам угрожают сходы лавин

По данным Поисково-спасательной службы Челябинской области, во время обильных осадков колоссальный объем снега накопился в горно-таежной местности. Сложнее всего обстановка на текущий момент в районе Миньяра и Усть-Катава, где, по информации муниципальных властей, существует угроза схода с гор лавин.
Ежегодно спасатели проводят противолавинные работы, правда обычно они проходят весной. Однако погодные условия текущего сезона — обильные снегопады — заставили начать их уже в январе.
Речь идет о горе Ягодная близи Миньяра. Именно там сегодня, 26 января, работают сотрудники Усть-Катавского отряда ПСС. Дело в том, что на горном хребте на протяжении 300 метров скопились большие массы снега, которые буквально висят там козырьком. Кроме того, возле склонов проходит дорога, поэтому существует риск схода лавины прямо на нее. В результате специалисты начали расчистку и управляемый спуск масс со склонов.
Уже завтра спасатели начнут работать в Усть-Катаве, где опасность таит в себе гора Кладеная. В непосредственной близости от нее располагается частный сектор и снег может завалить подворья.