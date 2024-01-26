Дети устроили аттракцион на Вечном огне и возмутили жителей города

Дети катались на санках со склонов мемориала «Огонь Вечной славы» в Минводах. Об этом рассказал в соцсетях глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко. По его словам, с юридической точки зрения это не считается осквернением комплекса или вандализмом, передает ИА Stavropol.Media.
Но вот с этической — считаю, что такое поведение недопустимо, даже если это дети! Поэтому обращаюсь к родителям: объясните, пожалуйста, важность этого места для всех жителей Минвод, для нашей памяти.
Он добавил, что не хочет привлекать сотрудников полиции, которые могут составить на взрослых протокол по статье о нарушении общественного правопорядка, и выразил надежду на понимание.
Ситуацию ранее обсуждали в одном из постов главы. Она возмутила не всех.
«Я с самого детства помню что детвора там на мемориале катились зимой там на санках. Понимаю что это памятник дедам. Зато они не забыты и их помнят. Дети туда радостно идут и на санках покататься, и цветочки кладут», — написал один из пользователей.