В Краснодаре сорвали реконструкцию цирка

Пока речь идет только о проекте, хотя стоимость его более 65 млн рублей. Тендер отыгран в конце июня прошлого года, сама стройка должна была закончиться за два года после положительной экспертизы проекта. О причинах претензий к подрядчику не сообщают, в компании не дали ответ.