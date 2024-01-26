В Краснодаре сорвали реконструкцию цирка

«Это будет новый современный цирк: благоустроят территорию, увеличат зрительный зал, а на манеже предусмотрят возможность проводить шоу на льду и на воде», — обещал глава региона Вениамин Кондратьев всего десять дней назад.
Как оказалось, Главное управление строительства Краснодарского края уже взыскивает 770 тыс. рублей с компании «Бизнес-Строй-Групп»: соответствующий иск подан в Арбитражный суд, установил «Коммерсантъ».
Пока речь идет только о проекте, хотя стоимость его более 65 млн рублей. Тендер отыгран в конце июня прошлого года, сама стройка должна была закончиться за два года после положительной экспертизы проекта. О причинах претензий к подрядчику не сообщают, в компании не дали ответ.
Цирк закрыт уже год, хотя реконструкция назревала давно: зданию полвека, и капитального ремонта оно не видело с момента возведения.