В Екатеринбурге закроют движение трамваев и троллейбусов из-за ремонта сетей. Транспорт перестанет ходить с 21:30 27 января до 8:00 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Транспортное обслуживание горожан в этот период будет осуществляться автобусами и троллейбусами с автономным ходом, — пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Так, перестанут ходить трамвай под номерами 4, 9, 10, 14, 15, 17, 20 и 1. Также перевозки не будут осуществлять троллейбусы под номерами 27, 28, 31, 35, 36 и 39. Муниципальное предприятие «Гортранс» приносит извинения за доставленные неудобства.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге запретят парковку на восьми улицах. Меры введены для увеличения пропускной способности.