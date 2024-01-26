В Екатеринбурге закроют движение трамваев и троллейбусов из-за ремонта сетей

Так, перестанут ходить трамвай под номерами 4, 9, 10, 14, 15, 17, 20 и 1. Также перевозки не будут осуществлять троллейбусы под номерами 27, 28, 31, 35, 36 и 39. Муниципальное предприятие «Гортранс» приносит извинения за доставленные неудобства.