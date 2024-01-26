В Воронеже начнут на выходные перекрывать проспект Революции

Уже в этом году в Воронеже начнут в качестве эксперимента по выходным дням перекрывать движение транспорта на проспекте Революции для массовых гуляний горожан и туристов. По словам мэра Вадима Кстенина, новшество опробуют с наступлением теплой погоды. Скорее всего — уже с мая.
— Подобный опыт уже есть в других городах, — отметил мэр. — Будем на практике смотреть, как это реализовать. Если инициатива не приживется, то мы всегда можем от нее отказаться. Для этого не нужны никакие денежные вложения. Только волевое решение.
Напомним, обсуждение возможности пешеходного проспекта Революции ведется в городе на протяжении последних месяцев. Но есть опасения, что эта мера ущемит права жителей главной улицы города, которые не смогут выезжать из своих дворов.