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На 94-м году жизни умер старейший архиерей Русской православной церкви из Иркутска

Стало известно о кончине старейшего архиерея Русской православной церкви из Иркутска — архиепископа Анатолия Кузнецова. Он умер на 94-м году жизни, сообщает сайт irk.aif.ru.
Источник: Pravoslavie.ru

Последнее время архиерей находился на покое в Саввино-Сторожевском ставропигальном мужском монастыре в Московской области.

Известно, что Анатолий родился в Иркутске 28 мая 1930 года. Был алтарником в иркутских храмах: Знаменском, Михаило-Архангельском и Крестовоздвиженском.

С 1947 по 1949 год являлся псаломщиком в Воскресенском соборе в селе Верхоленск. С 1949 года служил иподиаконом архиепископа Иркутского Палладия (Шерстенникова). В 1960 году окончил Московскую духовную академию. Сан архиепископа получил в 1993 году.