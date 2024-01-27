На 94-м году жизни умер старейший архиерей Русской православной церкви из Иркутска

С 1947 по 1949 год являлся псаломщиком в Воскресенском соборе в селе Верхоленск. С 1949 года служил иподиаконом архиепископа Иркутского Палладия (Шерстенникова). В 1960 году окончил Московскую духовную академию. Сан архиепископа получил в 1993 году.