Минздрав Самарской области назвал, каких врачей не хватает в регионе

В профильном ведомстве рассказали, что в основном молодые специалисты приходят в отрасль после целевого обучения, после которого они обязаны отработать в государственных учреждениях здравоохранения не менее трёх лет. В 2023 году на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета приняли 402 человека, в том числе 28 человек за счет областного бюджета. По программам ординатуры — 309 человек, в том числе 32 человека за счет областного бюджета.