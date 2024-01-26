Минздрав Самарской области назвал, каких врачей не хватает в регионе

В Министерстве здравоохранения Самарской области назвали самые дефицитные врачебные специальности в регионе.
По словам врио министра здравоохранения Армена Беняна, сейчас имеется потребность в узких специалистах, прежде всего в кадрах в амбулаторном звене здравоохранения: кардиологах, неврологах, психиатрах, эндокринологах, а также специалистах станций скорой медицинской помощи, пишет 63.ru.
Министр пояснил, что такая потребность является текущей, региональные показатели укомплектованности медицинскими кадрами соответствуют плановым.
В профильном ведомстве рассказали, что в основном молодые специалисты приходят в отрасль после целевого обучения, после которого они обязаны отработать в государственных учреждениях здравоохранения не менее трёх лет. В 2023 году на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета приняли 402 человека, в том числе 28 человек за счет областного бюджета. По программам ординатуры — 309 человек, в том числе 32 человека за счет областного бюджета.
На нехватку врачей в медицинских учреждениях жаловались житель Самарской области.
Но, дефицит кадров имеется не только в здравоохранении.