Особый режим въезда в Крым — какое наказание грозит нарушителям

25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.