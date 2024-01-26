Особый режим въезда в Крым — какое наказание грозит нарушителям

25 января указом главы Крыма Сергея Аксенова введен особый режим перемещения через границу между Крымом и Херсонской областью. Это необходимо для локализации угроз безопасности населения, военных и других объектов, расположенных на территории республики. Режим пропуска в административных пунктах приравнивается указом к режиму пропуска через государственную границу РФ.
По данным ведомства, нарушение порядка пересечения границы является админправонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.5.1 КоАП Российской Федерации.
Что грозит нарушителям:
- наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 30 суток;
- на должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей или административный арест на срок до 30 суток.
Те же действия (бездействие), совершенные с использованием транспортного средства, влекут:
- наложение штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой, либо административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без нее;
- на должностных лиц — от 1000 до 2000 рублей с конфискацией транспортного средства или без таковой или административный арест на срок до 30 суток с конфискацией транспортного средства или без таковой.
Документы для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью
- Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;
- Гражданам России — действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
- Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства — паспорта республик, для лиц моложе 16 лет — свидетельства о рождении;
- Военнослужащим и правоохранителям — служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.
В Крыму и других приграничных регионах России действует высокий («желтый») уровень террористической опасности, также введен «средний уровень реагирования». Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.