Маршруты четырех автобусов изменятся в Нижнем Новгороде с 29 января

«В связи с этим автобусы А-7, Т-13, Т-86 и Т-94 будет следовать в направлении Комсомольской площади — по транспортной развязке Комсомольского шоссе и проспекта Ленина (первый съезд), Комсомольскому шоссе, с разворотом на пересечении с улицей Шлиссельбургской», — рассказала Чернышова.