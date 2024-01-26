Только резать? Оставшиеся в Крыму украинские корабли пойдут на металлолом

В 1997 году, когда Россия и Украина делили Черноморский флот, «незалежной» было предложено три подводных лодки. Все основательно послужившие и не единожды прошедшие ремонт. Но от двух украинские военные отказались, посчитав, что в их ремонт нужно будет вложить слишком много. И выбрали одну, присвоив ей имя U01 «Запорожье». Первый рейс состоялся в… ремонтный док. Вышла она оттуда через четыре года. К этому времени за немалые деньги были приобретены аккумуляторные батареи для субмарины. И… не подходящие для неё. После очередного выбивания средств на ремонт в Минобороны Украины обсуждался вопрос о продаже ценной единицы флота. Было даже предложение от иностранного инвестора, мечтавшего о… подводном казино. Но у «Запорожья» оказались защитники. Брызги «золотого дождя», проливавшегося на подлодку, видимо, попадали в нужные карманы. Лишь в 2012 году лодка в надводном положении осторожно «прогулялась» по бухте. Кстати, за её очередной ремонт, проведённый тогда на судоремонтном заводе ЧФ РФ, Украина так и не заплатила.