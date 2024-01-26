Только резать? Оставшиеся в Крыму украинские корабли пойдут на металлолом

Поставлена точка в «подвисшем» вопросе о судьбе оставшихся у берегов Крымского полуострова украинских кораблях. После возвращения республики в Россию часть флота «незалежной» уйти не смогла. И надолго задержалась.
Россия ещё в 2014 году предлагала ВМС Украины вернуть корабли. Но киевское правительство отказалось их принять. Дескать, таким образом оно признает Крым российским. Какие именно корабли остались в Крыму и что их ждёт в ближайшем будущем — в материале krym.aif.ru.
Мечты подводные.
Но лет пять назад Украина снова поднимала вопрос о передаче кораблей. Уже готова была принять, но никто их отдавать не собирался. К чему было усиливать страну, которая убивала своих жителей — русскоязычных граждан — и занимала антироссийскую позицию?
Киевские же политики обнаглели до такой степени, что настаивали: корабли не просто вернуть, а в отремонтированном состоянии!
Тогда им очень хорошо ответил бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев. Он заявил, что корабли были именно брошены, без всяких договорённостей. А за то, что их охраняли, надо благодарить командование ЧФ.
В Крыму остался целый подводный дивизион Украины в виде единственной дизель-электрической лодки «Запорожье». Она стала для ВМФ Украины тем самым чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко.
В 1997 году, когда Россия и Украина делили Черноморский флот, «незалежной» было предложено три подводных лодки. Все основательно послужившие и не единожды прошедшие ремонт. Но от двух украинские военные отказались, посчитав, что в их ремонт нужно будет вложить слишком много. И выбрали одну, присвоив ей имя U01 «Запорожье». Первый рейс состоялся в… ремонтный док. Вышла она оттуда через четыре года. К этому времени за немалые деньги были приобретены аккумуляторные батареи для субмарины. И… не подходящие для неё. После очередного выбивания средств на ремонт в Минобороны Украины обсуждался вопрос о продаже ценной единицы флота. Было даже предложение от иностранного инвестора, мечтавшего о… подводном казино. Но у «Запорожья» оказались защитники. Брызги «золотого дождя», проливавшегося на подлодку, видимо, попадали в нужные карманы. Лишь в 2012 году лодка в надводном положении осторожно «прогулялась» по бухте. Кстати, за её очередной ремонт, проведённый тогда на судоремонтном заводе ЧФ РФ, Украина так и не заплатила.
Теперь у субмарины официальный российский статус. Уже несколько лет «Запорожье» — экспонат Балаклавского музейного подземного комплекса. Подлодку основательно «пролечили» в сухом доке и определили на вечное хранение.
Ненужное «наследство».
В конце прошлого года снова всплыл вопрос о подлодках. Западные партнёры Украины крики о такого рода помощи проигнорировали. Не пожелали делиться.
«Надежд построить хоть какое-то количество собственных подводных лодок у Украины никогда особо не было, — рассказал военно-морской эксперт капитан 1 ранга Сергей Ищенко. — А вот слово “Германия” в этом контексте витало ещё с начала 2016 года. Причем, не о немецких субмаринах шла речь, а о турецких “Атылау”, которые на поверку являются немецкими подлодками тип 209. Три из них были построены в Германии, а три по лицензии уже на турецкой верфи. Есть такой нюанс, как авторские права Берлина на ставшие ненужными Турции субмарины и нужно соблюсти определенные формальности. И если Германия не желает отдавать свои лодки 212А, то вполне может дать “отмашку” на поставки германо-турецких ракетных подлодок тип 209».
Брошенными у берегов Крыма оказались также 12 боевых кораблей. В том числе большой десантный корабль (БДК) «Константин Ольшанский». Весной 2014 года его украинский экипаж сдался после первой же предупредительной автоматной очереди. Зато успел основательно напакостить: засыпать песком узлы двигателя и разбить навигационные приборы и системы управления.
В октябре прошлого года СМИ писали о том, что этот корабль может пригодиться. Предлагалось восстановить техническую готовность БДК «Минск» Балтийского флота, который был повреждён при ракетной украинской атаке, за счёт «Константина Ольшанского». Некоторые агрегаты украинского корабля, в теории, могут быть для этого использованы.
Информации о том, принято такое решение, или всё-таки отвергнуто, нет.
Возможно, украинский корабль разделит участь остальных «земляков», стоящих у берегов Крыма.
Источник в силовых структурах Крыма сообщил РИА Новости, что украинские корабли утилизируют. «Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — сказал собеседник агентства.