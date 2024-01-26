Подковы с шипами и теплые попоны: полицейские кавалеристы в Самаре рассказали о тонкостях службы зимой

Мороз и солнце: день, словно иллюстрирует слова великого поэта. Загородный парк в Самаре патрулируют два кавалериста, вызывая восхищенные взгляды у отдыхающих. По словам прапорщика полиции Михаила Микшина, при виде них пожилые люди и семьи с детьми часто радуются лошадям, просят погладить или сфотографироваться. Несмотря на то, что главная задача конной кавалерии — следить за общественным порядком, людям в этих мелочах не отказывают. Образ полицейского должен вызывать доверие и положительные эмоции.
В 6-м взводе полка патрульно-постовой службы УМВД по Самаре сейчас служат шесть лошадей русской рысистой и буденовских пород. Их отбирают с лучших российских конезаводов. Они живут в конюшне Загородного парка. Для сотрудников полиции это не просто животные. Это напарники, готовые за своим хозяином идти «в огонь и воду».
Бронебойная психика
По своей природе кони пугливые, с чувствительной нервной системой. На протяжении трех лет их приучают не бояться толпы и громких звуков. Так же как в царской России готовили кавалерию — элиту русской армии. Только сейчас вместо настоящих пороховых взрывов используют хлопушки, петарды и аудиозаписи стрельбы. А чтобы лошадь могла работать на городских мероприятиях, где шумно и людно, тренировки проводят под музыку, используя световые и шумовые помехи — флаги, зонтики, палки.
Только после серьезной, почти армейской, подготовки коня допускают к службе. У животного должна быть бронебойная психика.
Михаил говорит, что кроме работы в труднодоступных для транспорта местах, кавалерия имеет большое психологическое преимущество. Конь весит полтонны и производит внушительное впечатление.
Когда 20 лет назад на Металлурге проводили футбольные матчи, кавалерии ни раз приходилось утихомиривать толпу. Агрессивно настроенные фанаты закидывали полицию бутылками, палками, а коней пытались порезать стеклами. Сейчас конная полиция регулярно несет службу на Грушинском фестивале и молодежном форуме iВолга.
Травмы и сотрясения
Полицейские других подразделений часто завидуют кавалеристам. Говорят, у них не работа, а удовольствие. Со стороны это действительно выглядит так: пришли утром, коней покормили, почистили, за ушами почесали, оседлали и на прогулку. На самом деле все не так просто. Среди кавалеристов нет ни одного, кто бы хоть раз не «летал» с высоты полутора метров на землю. Потому что сколь натренированным и выезженным не был скакун, невозможно предугадать его поведение.
— Однажды полицейские патрулировали район стройки. Вдоль дороги стоял работающий цементовоз. Впереди идущая лошадь его испугалась, развернулась и понесла всадника. За ней рванул и второй конь. Впереди — оживленная магистраль. Сотрудникам пришлось применить все свое мастерство и навыки управления, чтобы остановить коней. Благо, все обошлось — никто не пострадал, — говорит командир отделения 6-го взвода Альфия Балалаева.
Может травмироваться и сам конь. К примеру, боевой напарник Михаила — Талисман сейчас на больничном. Он случайно напоролся на металлический штырь, торчащий в земле.
Подковы с шипами
Но самое экстремальное, что может быть, — это мороз. Испытание для всех, кто работает на открытом воздухе. К ноябрю лошади обрастают шерстью, как мамонты. Их шубки состоят из жесткого остевого волоса, по которому скатываются капельки влаги и густого мягкого пуха, сохраняющего тепло. Увеличивается норма выдачи сена и каши — так называется сытная зерновая смесь, запаренная горячей водой. В качестве лакомства — морковь и яблоки.
— Если уж совсем морозно, надеваем на коней теплые попоны. Время несения службы сокращается до четырех часов, остальное время патрулируем пешком, — говорит Михаил.
Важная деталь — подковы. Летом они имеют по четыре шипа на каждой, зимой — по шесть.
— Когда работаешь верхом, не холодно. У всадника задействованы даже те мышцы, о которых он не подозревает. Человек сидит на коне не за счет ног и рук, а за счет правильного баланса. Если будет неверный центр тяжести, конь сбросит наездника. Поэтому работа кавалерии — это всегда большие физические нагрузки, — рассказывает Михаил.
Не только красивая традиция
Несмотря на век технологий и скоростных машин, конная полиция не устаревает. Испокон веков в России кавалерия пользовалась особым почетом, на нее были возложены представительские функции. К тому же, по словам Михаила, содержать коня дешевле, чем тот же квадроцикл.
В полиции кони служат примерно 16−17 лет. После медкомиссии уходят на «пенсию». В отличие от молодых ретивых рысаков, возрастные полицейские лошади считаются лучшими «учителями» для новичков, потому их выкупают конноспортивные школы.