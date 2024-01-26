Подковы с шипами и теплые попоны: полицейские кавалеристы в Самаре рассказали о тонкостях службы зимой

Полицейские других подразделений часто завидуют кавалеристам. Говорят, у них не работа, а удовольствие. Со стороны это действительно выглядит так: пришли утром, коней покормили, почистили, за ушами почесали, оседлали и на прогулку. На самом деле все не так просто. Среди кавалеристов нет ни одного, кто бы хоть раз не «летал» с высоты полутора метров на землю. Потому что сколь натренированным и выезженным не был скакун, невозможно предугадать его поведение.