Как уточнили в милиции, ребята прятались от взрослых в заброшенном здании населенного пункта, где проживают. Парней увидели и отвезли домой сотрудники ИДН Солигорского РОВД, которые ездили по району, разыскивая несовершеннолетних. Дети в порядке.
Ранее они неоднократно уходили из дома.
Разыскивавшиеся в Солигорском районе братья Сечко нашлись
26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции нашли несовершеннолетних братьев Евгения и Егора Сечко. Ранее в правоохранительные органы Солигорского района поступила информация о пропаже детей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Как уточнили в милиции, ребята прятались от взрослых в заброшенном здании населенного пункта, где проживают. Парней увидели и отвезли домой сотрудники ИДН Солигорского РОВД, которые ездили по району, разыскивая несовершеннолетних. Дети в порядке.