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Разыскивавшиеся в Солигорском районе братья Сечко нашлись

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции нашли несовершеннолетних братьев Евгения и Егора Сечко. Ранее в правоохранительные органы Солигорского района поступила информация о пропаже детей. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Лес
Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в милиции, ребята прятались от взрослых в заброшенном здании населенного пункта, где проживают. Парней увидели и отвезли домой сотрудники ИДН Солигорского РОВД, которые ездили по району, разыскивая несовершеннолетних. Дети в порядке.

Ранее они неоднократно уходили из дома.