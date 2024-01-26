Разыскивавшиеся в Солигорском районе братья Сечко нашлись

Как уточнили в милиции, ребята прятались от взрослых в заброшенном здании населенного пункта, где проживают. Парней увидели и отвезли домой сотрудники ИДН Солигорского РОВД, которые ездили по району, разыскивая несовершеннолетних. Дети в порядке.



Ранее они неоднократно уходили из дома.