Кофейной гуще нашли неожиданное применение в быту

Чтобы усилить эффект, рекомендуется оставить чашку с гущей в ванной комнате — она впитает лишние ароматы. «Можно также развести пять столовых ложек продукта с литром теплой воды, а затем вылить средство в слив. Через две-три минуты останется только спустить воду», — добавили специалисты. Однако ни в коем случае нельзя спускать неразбавленную кофейную гущу в унитаз — это может навредить сантехнике.