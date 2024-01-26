Нижегородских школьников обучат управлению беспилотниками

Полностью оборудовать учебные заведения для этого планируется в 2024 году за счет областных и федеральных средств.



«В рамках новой образовательной программы у наших ребят будет возможность ознакомиться со всеми аспектами сферы, получить много практических знаний, сделать первый шаг в интересной профессии. У региона есть необходимая производственная и научная база для этого», — подчеркнул губернатор Глеб Никитин.



Учеников и студентов обучат управлению беспилотниками и процессам разработки и производства дронов, добавили в правительстве.



Владимир Зубарев.