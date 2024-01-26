В Ростовской области израсходованы вакцины против кори

Существует три вида вакцин. Это вакцина против кори, вакцина против кори и паротита. И есть еще третья вакцина — против кори, краснухи и паротита. Обеспечение этими препаратами осуществляет Минздрав РФ в рамках Национального календаря профилактических прививок согласно утвержденному Минздравом России графику поставок.



В конце прошлого года Ростовская область получила паротитно-коревую вакцину и вакцину против кори, краснухи и паротита. Лекарства поступили в ограниченном количестве. На данный момент они израсходованы. В связи с этим минздрав области направил письмо в Минздрав РФ, в котором сообщил, что региону нужны вакцины.



«Министерством здравоохранения Ростовской области приобретено шесть тысяч доз вакцины против кори для проведения подчищающей иммунизации в очагах», — прокомментировали ситуацию в пресс-центре.