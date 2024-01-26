Храп может повысить риск инсульта, показало исследование

В исследовании приняли участие 82 339 человек азиатского происхождения в возрасте 30−79 лет. Данные об испытуемых были взяты из китайского биобанка (хранилища биологических образцов) Кадури. Ученые провели менделевский рандомизационный анализ (MR), чтобы оценить причинно-следственное влияние храпа на риск общего, геморрагического и ишемического инсульта. Метод MR используется для количественной оценки причинно-следственной связи между модифицируемым фактором риска и интересующим исследователя фенотипическим признаком (чаще всего, заболеванием).