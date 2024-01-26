Куда сходить и что посмотреть в Минске в эти выходные бесплатно

Зачем идти. Организаторы приглашают юных минчан (3−7-й классы) весело провести воскресный день и блеснуть знаниями. Для ребят подготовлены интересные головоломки и забавные задачки. В программе — вопросы, связанные с английским языком и современной культурой, призы и угощения. Для участия необходимо собрать команду из 4−7 человек. Тех, кто придет один, распределят на команды при помощи жеребьевки. Предварительная регистрация обязательна.