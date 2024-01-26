Куда сходить и что посмотреть в Минске в эти выходные бесплатно

Для маленьких эйнштейнов
Что, где, когда. Зимний квиз. Торговый комплекс на ул. Логойской, 5а, 2-й этаж. 28 января с 13:00 до 15:00.
Зачем идти. Организаторы приглашают юных минчан (3−7-й классы) весело провести воскресный день и блеснуть знаниями. Для ребят подготовлены интересные головоломки и забавные задачки. В программе — вопросы, связанные с английским языком и современной культурой, призы и угощения. Для участия необходимо собрать команду из 4−7 человек. Тех, кто придет один, распределят на команды при помощи жеребьевки. Предварительная регистрация обязательна.
Родные просторы
Что, где, когда. Выставка живописи. Галерея «АртХаос» (торгово-развлекательный центр на ул. П. Мстиславца, 11). 27 и 28 января с 10:00 до 22:00.
Зачем идти. Здесь представлены произведения белорусского художника Дмитрия Мшара, который работает в жанрах пейзажа и натюрморта, сочетая веяния импрессионизма и традиции отечественной живописной школы. Главным источником вдохновения для мастера является наша природа, ее состояние во все времена года. Картины автора отражают спокойную жизнь в небольших агрогородках, красоту деревенских окраин, особенности построек деревянных церквей и костелов.
Смеяться разрешается
Что, где, когда. Спектакль «Ужин с дураком». Корпус филфака БГУ (ул. К. Маркса, 31, актовый зал). 26 января в 19:00.
Зачем идти. Комедия по мотивам пьесы Франсиса Вебера повествует о том, как каждую неделю компания молодых аристократов устраивает ужин, на который его участник должен привести одного дурака. Тот, чей дурак окажется самым убедительным, выигрывает приз. Что произошло дальше, узнаете в постановке!
Мирный атом
Что, где, когда. Выставка стандартов атомной энергетики. Республиканская научно-техническая библиотека (пр. Победителей, 7, читальный зал отдела технических нормативных правовых актов). 27 января с 10:00 до 18:00.
Зачем идти. В современном мире тема развития атомной энергетики становится все более актуальной. Действующие в Беларуси стандарты в области атомной энергетики дают возможность улучшить производственные процессы, обеспечить безопасность, а также оптимизировать использование ресурсов. Об этом и о многом другом можно узнать на данной выставке.