В субботу, 27 января, центр Кишинева перекроют почти на весь день: Рассказываем, по каким улицам нельзя будет проехать автомобилистам

В субботу, 27 января 2024 года, с 07:30 до 16:00 будет частично приостановлено движение на некоторых улицах.
Речь идёт об ул. Петру Мовилэ — участок между бул. Штефана чел Маре и ул. Алексея Щусева; ул. Сергея Лазо — участок между ул. Святого Андрея и Колумна, и ул. Александру чел Бун — участок между ул. Сфатул Цэрий и Сергея Лазо.
Эта мера принята в связи с необходимостью проведения работ по расчистке, уборке и обрезке деревьев.
Водителям, проезжающим через районы, где объявлено о приостановке дорожного движения, рекомендуется объезжать эти участки.
Ассоциация по управлению зелеными насаждениями Кишинева обращает внимание автовладельцев к призыву муниципальных служб не оставлять свои автомобили в небезопасных местах или рядом с деревьями.