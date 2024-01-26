В субботу, 27 января, центр Кишинева перекроют почти на весь день: Рассказываем, по каким улицам нельзя будет проехать автомобилистам

Речь идёт об ул. Петру Мовилэ — участок между бул. Штефана чел Маре и ул. Алексея Щусева; ул. Сергея Лазо — участок между ул. Святого Андрея и Колумна, и ул. Александру чел Бун — участок между ул. Сфатул Цэрий и Сергея Лазо.