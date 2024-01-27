Какой сегодня праздник: 27 января

Что интересного произошло 27 января?
Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. День был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года в резолюции 60/7. По некоторым данным, жертвами преступлений нацистов стали около 6 миллионов евреев.
Также сегодня отмечается один из дней воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня.
В Армении сегодня празднуют День святого Саркиса — покровителя влюбленных. До наших дней дошла легенда о том, почему его считают покровителем влюбленных сердец. Согласно истории, вернувшись с победой после очередного сражения, святой Саркис и 39 его солдат праздновали победу. После праздника все сорок воинов отправились спать. Но король приказал сорока женщинам убить солдат. 39 выполнили приказ и только одна, которая должна была лишить Саркиса жизни, не смогла этого сделать. Увидев лицо спящего Саркиса, девушка его полюбила. Проснувшись, Саркис оседлал коня и, посадив рядом свою возлюбленную, покинул город.
В США сегодня отмечают Национальный день шоколадного торта (National Chocolate Cake Day). Торты существовали веками в разных странах, и их форма и консистенция были разными. Например, древнегреческие торты были плоскими и тяжелыми, и их подавали с медом и орехами. Древние итальянские торты напоминают чизкейк или пирожное, и они были сделаны для подношения богам. Средневековые англичане использовали слова торт и хлеб для обозначения всего, что было сделано из мучного теста. Шоколадный торт — относительно молодой десерт. Первоначально обычный торт с желтым или белым тестом, покрытый шоколадом, можно было бы считать шоколадным. Но техника выпечки улучшилась, и шоколадный торт стал тем десертом, который мы знаем сегодня. Шоколадный торт легко испечь. Просто сделайте коржи и покройте их растопленным шоколадом. Но если вы хотите попробовать что-то особенное, то отправляйтесь в местную кондитерскую и выберите любой понравившийся вам шоколадный торт.
Исторические события 27 января в мире
1880-й — Томас Эдисон запатентовал электрическую лампу накаливания;
1918-й — начало гражданской войны в Финляндии;
1924-й — состоялись похороны Владимира Ленина;
1926-й — в Лондоне изобретатель Джон Лоджи Бейрд провел демонстрацию первого телевизора.
Исторические события 27 января в Казахстане
1992-й — на Усть-Каменогорском свинцово-цинковом комбинате выплавлен первый слиток золота высшей пробы весом в 10,5 килограмма, занявший почетное место в золотом запасе Казахстана;
2010-й — в министерстве иностранных дел Республики Казахстан состоялась презентация Рамочной программы ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ) для РК на 2010−2015 годы. Общая цель ЮНДАФ на 2010−2015 годы — оказание содействия Республике Казахстан в реализации национальных стратегий и планов по повышению конкурентоспособности, при этом уделяя особое внимание человеческому развитию.
Дни рождения знаменитостей 27 января в мире
В 1832 году родился Льюис Кэрролл — английский писатель, математик и философ, автор «Алисы в Стране чудес»;
в 1836 году родился Леопольд фон Захер-Мазох — австрийский писатель. Почти автобиографичный характер носят романы «Разведенная женщина» и «Венера в мехах» (1870);
в 1974 году родился Уле-Эйнар Бьерндален — легендарный норвежский биатлонист, самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, включая 8 золотых), чемпионатов мира по биатлону (19 побед) и Кубков мира по биатлону (6 побед в общем зачете);
в 1977 году родилась Елена Ваенга — российская эстрадная певица, автор песен, композитор, актриса.
Кто родился 27 января в Казахстане
В 1948 году родился Толеубек Альпиев — директор Государственного театра оперы и балета Astana Opera.
День смерти знаменитостей 27 января в мире
В 1857 году умерла Дарья Ливен — княгиня, первая русская женщина-дипломат, агент русского правительства в Лондоне и Париже;
в 1983 году умер Луи Де Фюнес — французский киноактер-комик, режиссер и продюсер;
в 1996 году умер Вячеслав Лемешев — советский боксер, олимпийский чемпион (1972), двукратный чемпион Европы;
в 1997 году умер Александр Зархи — кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.
Народный праздник 27 января
Верующие православной церкви в этот день чтут память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а также святого Саввы — основоположника автокефальной Сербской православной церкви. Другие названия праздника: День Нины, Савиндан — день святого Саввы, День духовности, День школы.
Нина жила в IV веке в Иерусалиме. Она была племянницей патриарха Ювеналия. Любила Иисуса Христа и печалилась о людях, которые противились христианской вере. Во время Диоклетиановских гонений она сбежала в Иверию, где стала оказывать помощь всем, кто к ней обращался. Слава о ней с огромной скоростью распространялась вокруг, а ее чудеса помогли многим уверовать в Господа Бога. Многих она обратила в христианскую веру, исключением не стал и царь Мерой. Когда же в Иверии был построен храм, оставшиеся жители приняли христианство.
Святой Савва родился в семье жупана (князя) Сербии Стефана Немани. Подростком он бежал на Святой Афон, где постригся в монахи. Там он сменил мирское имя Растко на Савву. А через несколько лет отрекся от престола и его отец. Последовав примеру сына, он постригся в монахи. Вместе они основали монастырь Хиландар на Святом Афоне. В 1219 году Савва стал первым архиепископом Сербской православной церкви. Впоследствии добился ее независимости.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Исаакий, Макар, Марк, Моисей, Нина, Павел, Сергей, Степан.