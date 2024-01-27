Какой сегодня праздник: 27 января

В США сегодня отмечают Национальный день шоколадного торта (National Chocolate Cake Day). Торты существовали веками в разных странах, и их форма и консистенция были разными. Например, древнегреческие торты были плоскими и тяжелыми, и их подавали с медом и орехами. Древние итальянские торты напоминают чизкейк или пирожное, и они были сделаны для подношения богам. Средневековые англичане использовали слова торт и хлеб для обозначения всего, что было сделано из мучного теста. Шоколадный торт — относительно молодой десерт. Первоначально обычный торт с желтым или белым тестом, покрытый шоколадом, можно было бы считать шоколадным. Но техника выпечки улучшилась, и шоколадный торт стал тем десертом, который мы знаем сегодня. Шоколадный торт легко испечь. Просто сделайте коржи и покройте их растопленным шоколадом. Но если вы хотите попробовать что-то особенное, то отправляйтесь в местную кондитерскую и выберите любой понравившийся вам шоколадный торт.