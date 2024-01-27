В выходные лучше сидеть дома: Жителей Молдовы синоптики пугают гололедицей и снегом

Вот и выходные пришли, а погодка нас по-прежнему не слишком-то радует. Впрочем, расскажем о том, что нас ждет, подробнее.
Ночью синоптики нам прогнозируют нулевую температуру, утром будет один градус мороза.
Днем тоже ожидается один градус, но со знаком «плюс». После обеда и до вечера обещают слабые осадки в виде дождя и снега.
Вечером обещают до одного градуса тепла.
В связи с осадками в виде дождя, а потом и снега, 27 и 28 января в Молдове ожидается гололедица. Будьте осторожны.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 85%.