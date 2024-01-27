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Моргенштерну* закрыли въезд в Дубай

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Признанный иноагентом рэпер Алишер Моргенштерн* разместил на своем YouTube-канале ролик, в котором сообщил, что ему закрыли въезд в Дубай.
Источник: © РИА Новости

По словам музыканта, в ОАЭ, куда он перебрался после отъезда из России, у него не было резидентства. В страну исполнитель каждый раз приезжал как турист.

«Когда у меня закончились дни, и мне надо было продлевать визу (туристическую, — Прим. ред.) мне отказали, — рассказал Алишер. — Официальной информации на данный момент никакой нет. Мне просто закрыли въезд в страну».

Моргенштерн* полагает, что одной из причин, по которой он не может въехать в Дубай, стали недоброжелатели.

По мнению рэпера, их прибавилось после его недавнего интервью Ксении Собчак. «Возможно, это стало последней каплей», — поделился Моргенштерн*.

Он также рассказал, что с момента отказа во въезде в Дубай прошел месяц. Никакого решения до сих пор не принято.

Сейчас музыкант находится на Бали.

В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но безуспешно.

Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале «Не Моргенштерн» и ролики в YouTube, за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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