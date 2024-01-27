Что можно и нельзя делать в день Нины 27 января, когда узнают про сильный мороз

Православная церковь 27 января вспоминает святую Нину, которая считается просветительницей Грузии. В народе отмечают Нинин день, или день Нины.
Что нельзя делать 27 января
Согласно приметам, в день Нины запрещалось резать скотину. В том случае, если это сделали, то мясо обязательно продавали. Не стоит угощать посторонних людей коровьим молоком. Нельзя спать до обеда, а также бездельничать. Считается, что весь год так пройдет. Не стоит ругаться и обижаться на родных и близких.
Что можно делать 27 января
По традиции, в названную дату было принято много времени уделять домашней скотину. Так, тщательно убирали хлеб, а еще давали животным больше корма. Особенно 27 января почитали коров. Считалось, что в день Нины коровье молоко становиться целебным и может излечить от болезней.
Согласно приметам, если за Солнцем на закате виден след столбом, то морозы продлятся долго. В том случае, если по небу плывут белые облака, то это предупреждает про сильный мороз. Если все деревья стоят в инее, то это указывает на скорое потепление. Про метель говорит карканье ворон утром.