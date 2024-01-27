Что можно и нельзя делать в день Нины 27 января, когда узнают про сильный мороз

Согласно приметам, в день Нины запрещалось резать скотину. В том случае, если это сделали, то мясо обязательно продавали. Не стоит угощать посторонних людей коровьим молоком. Нельзя спать до обеда, а также бездельничать. Считается, что весь год так пройдет. Не стоит ругаться и обижаться на родных и близких.