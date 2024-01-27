Схема движения автобусного маршрута № 581 изменится в Мытищах

«В Мытищах запустят новый вариант движения маршрута № 581. Автобусы будут следовать из микрорайона Пироговский до ж/д станции “Тарасовская”. Два автобуса будут совершать 40 рейсов в сутки: первый рейс из пос. Пироговский — в 5:40, последний рейс от станции “Тарасовская” — в 21:10», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в связи с изменениями на маршруте № 581 будет увеличена транспортная работа на маршруте № 509. На нем будет работать 10 автобусов, выполняя 100 рейсов ежедневно. Первый рейс от ж/д станции «Пушкино» будет отправляться в 5:45, последний — от станции метро «Медведково» в 22:00.