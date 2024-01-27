Хабаровчане обрадовались песку на скользких дорогах Авиагородка: фото

Дороги, как были во льду, так и остались. В пятницу, 26 января, в Авиагородке случилось маленькое чудо — второй раз за два месяца песок рассыпали по всем улицам. Страшно подумать, кто заезжал в местные края, неужто какой-то важный чиновник, но об этом нам не расскажут. Теперь у людей другой вопрос: «Кого благодарить за такое счастье?».