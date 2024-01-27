Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Хабаровчане обрадовались песку на скользких дорогах Авиагородка: фото

«Когда почистят скользкие дороги от снега и наледи?» — вроде бы банальный, но до того актуальный и больной вопрос, что жители радуются малейшей кучке песка под ногами.
15

Взять, к примеру, микрорайон Авиагородок, что находится вблизи международного аэропорта в Хабаровске: если в прошлом году, в середине января, местные жители видели технику на нескольких улицах, то этой зимой она просто стояла недалеко от УК.

Дороги, как были во льду, так и остались. В пятницу, 26 января, в Авиагородке случилось маленькое чудо — второй раз за два месяца песок рассыпали по всем улицам. Страшно подумать, кто заезжал в местные края, неужто какой-то важный чиновник, но об этом нам не расскажут. Теперь у людей другой вопрос: «Кого благодарить за такое счастье?».