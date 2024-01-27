Памятники-пропагандисты. Культуролог о том, почему важно сохранять наследие

Анатолий Кулемзин: Обществу важно сохранять достоверную информацию о своём прошлом. Памятники, специально созданные для напоминания о событиях «давно минувших дней», — это средство монументальной пропаганды и идеологического воспитания. Вспомним памятник С. М. Кирову в Кемерове. Сам Киров имеет очень косвенное отношение к городу. Революционеру было всего 16 лет, когда он единственный раз в 1905 году побывал в Тайге и выступил с призывом поддержать выступления против правительства. Когда я предложил в 80-х гг. в качестве кандидатуры памятника основателя нашего города Щеглова, председатель облисполкома тогда мне иронически возразил, что ещё чего не хватало — каждому крестьянину в областном центре ставить памятник. Примечательно, что когда устанавливали памятник Кирову, в Новокузнецке горожане растаскивали по кирпичам Кузнецкую крепость.