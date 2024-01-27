Осталось 13 поединков, «Адмирал» уступил в повторной игре лидеру КХЛ

«Адмирал» не смог во второй раз подряд переиграть во Владивостоке лидера КХЛ, «Металлург» из Магнитогорска. Гости были сильнее — 4:2.
Игра сразу пошла не по сценарию приморцев. Команда постоянно выступала в качестве догоняющей. Пропустив в первом периоде, «Адмирал», смог сравнять результат — 1:1. Однако затем более мастеровитые гости были успешнее.
«В некоторых моментах мы сыграли не совсем правильно. Дали много пространства “Металлургу”. А этого, учитывая какой у них состав, делать нельзя. В тех моментах, когда команда выполняла установку, игра была в целом равной. Даже при этом у нас был отличный шанс вернуться в игру. При счёте 2:3 в большинстве мы не реализовали свой шанс. Были хорошие моменты и в третьем периоде. Сегодня мы мало бросали по воротам», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.
После 55 матчей сезона у «Адмирала» 43 очка. До конца регулярного чемпионата осталось 13 встреч. Ближайшие две из них команда проведёт 28 и 30 января во Владивостоке с «Салаватом Юлаевым».