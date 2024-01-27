Осталось 13 поединков, «Адмирал» уступил в повторной игре лидеру КХЛ

«В некоторых моментах мы сыграли не совсем правильно. Дали много пространства “Металлургу”. А этого, учитывая какой у них состав, делать нельзя. В тех моментах, когда команда выполняла установку, игра была в целом равной. Даже при этом у нас был отличный шанс вернуться в игру. При счёте 2:3 в большинстве мы не реализовали свой шанс. Были хорошие моменты и в третьем периоде. Сегодня мы мало бросали по воротам», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.