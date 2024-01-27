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Синоптики предупредили жителей Алматы и ещё шести городов

По прогнозам «Казгидромета», неблагоприятные метеорологические условия 27 января ожидаются в Алматы, Актобе, Костанае, Жезказгане, Балхаше, Усть-Каменогорске, Семее, передаёт BaigeNews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +18° 3 м/с 88% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Baigenews

Синоптики предполагают, что в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждёт казахстанцев в выходные.